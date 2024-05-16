В Башкирии поймали браконьера за незаконный отлов рыбы

В СНТ «Зеленый мыс» на водоеме канала Кармановской ГРЭС участковые полицейские задержали жителя Нефтекамска, 1960 года рождения.

По данным пресс-службы МВД по Башкирии, мужчина подозревается в незаконном рыболовстве.

Как выяснилось, задержанный использовал моторную лодку для установления сетей, а потом доставал улов. В момент задержания у него нашли 16 лещей. Сумма ущерба водным биологическим ресурсам составила 16 тысяч рублей.