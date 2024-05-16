Эксперты Башкирии отметили, что Удмуртский центр станет точкой притяжения

Сейчас начался капитальный ремонт здания СДК, который планируют открыть к X юбилейному межрегиональному фестивалю удмуртских фольклорных коллективов «Дуно марзанъёс». Хочу сказать, что это будет происходить и накануне 30-летия создания национально-культурного центра удмуртов Республики Башкортостан. Мы знаем, что по оценкам ЮНЕСКО удмуртский народ уже входит в число малых народностей, и потому сохранение культуры, языка, традиций, обрядов удмуртов жизненно необходимо не только для самого народа. Эта задача мирового значения. В Башкирии удмурты компактно проживают на территории восьми районов, и мы очень рады, что Удмуртский историко-культурный центр находится именно в Татышлинском районе, где проводится межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Дуно марзанъёс». Этот фестиваль является брендовым мероприятием Татышлинского района, а с открытием центра он выйдет на новый уровень, так как мы сможем проводить и другие мероприятия, направленные не только на сохранение культуры и традиций удмуртского народа, но и других народностей, проживающих в республике. Мы все прекрасно понимаем, что именно культура – центр объединения, притяжения, сплочения людей. Именно из культурных связей вырастают дружба и согласие между народами. И очень ценно, что в республике в полной мере понимают значимость сохранения культуры, традиций разных народов. Это видно по делам главы нашего Татышлинского района Фанура Шайхисламова, который вдумчиво и масштабно подходит к решению вопросов всех этносов, проживающих в районе. И, знаю, что такой подход к решению национальных вопросов сформировался на примере Главы республики Радия Фаритовича Хабирова. Я присутствовал на встрече, где обсуждался вопрос создания центра, и могу сказать, что такое бережное отношение к малым народностям должно быть у каждого, кто считает себя нормальным, порядочным человеком. Ведь все начинается с малого: со строительства центра, где будут проводиться культурные мероприятия. Но такие фестивали, как наш, куда приезжают из Удмуртской республики, Марий Эл, Татарстана, Пермского края, других регионов, сплачивают людей, они дают нам осознание, что мы единый народ.

Салимьян Гарифуллин