Эксперты Башкирии отметили, что Удмуртский центр станет точкой притяжения

17 января Глава Башкирии посетил дом культуры села Новые Татышлы. Именно там расположился национально-культурный центр удмуртов республики и Удмуртский историко-культурный центр Дома дружбы народов.

Фото №1 - Эксперты Башкирии отметили, что Удмуртский центр станет точкой притяжения

В мае начался капитальный ремонт сельского дома культуры. Эксперты прокомментировали ИА «Башинформ» повышенное внимание главы региона к национальному разнообразию.

В своё время первый председатель национально-культурного центра удмуртов Башкортостана Ринат Биктимирович Галлямшин объединил всех удмуртов республики. Они живут не только в Татышлинском, а также в Бураевском, Янаульском, Балтачевском и других районах. На одном из собраний удмуртов было принято решение организовать их центр в Новых Татышлах. Подготовительная работа к X юбилейному Межрегиональному фестивалю удмуртских фольклорных коллективов «Дуно марзанъёс» началась. Очень ждём гостей из других регионов, причём не только удмуртов и других национальностей. Нам есть что показать и рассказать о нашей жизни в Башкортостане.

Людвиг Зидымаков, председатель республиканского национально-культурного центра удмуртов РБ 

Людвиг Зидымаков особо отметил работу Радия Хабирова по межнациональному согласию. По словам Людвига Зидымакова, руководитель республики придаёт этому вопросу огромное значение и не ограничивается одними словами.

С удовольствием и радостью прочитал пост Радия Фаритовича Хабирова в социальных сетях, в котором он с теплотой рассказал об открытии в Новых Татышлах Удмуртского историко-культурного центра. Глава Башкортостана всегда стремится поддержать и объединить все народы, проживающие в республике. Давно всем известно — удмурты, марийцы, чуваши, башкиры, татары, русские, белорусы и ещё много представителей других наций живут в Башкирии в согласии и дружбе. Но когда власть показывает и делает важные шаги по ещё большему укреплению межнациональных отношений — это дорогого стоит и является примером и образцом для других регионов. Мы чувствуем, как сохраняется наша культура, язык, традиции, история. Мы, удмурты, живём в Башкирии и она наш дом. Мы знаем это, чувствуем это и любим республику.

Людвиг Зидымаков, председатель республиканского национально-культурного центра удмуртов РБ

Глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов рассказал «Башинформу», что на территории муниципалитета живет много представителей удмуртской национальности. Им удалось сохранить свою культуру, язык и обычаи. Более того, именно в Татышлинский район приезжают изучать историю удмуртов.

Жители района ждали обновления сельского дома культуры в Новых Татышлах, в котором разместится Удмуртский историко-культурный центр. Он станет точкой притяжения людей, туристическим объектом и источником изучения истории, культуры и традиций удмуртов. Удмурты сохранили свой быт, язык, обряды. Они считаются закамскими удмуртами, что очень уникально, поскольку сохранили языческие ритуалы. В рамках рабочей поездки Радия Фаритовича Хабирова в наш район в прошлом году мы получили ряд поручений. Подготовили проект, прошли госэкспертизу. В центре появится универсальное пространство, в котором будет отражаться не только история и культура, но и будут проводиться деловые программы, другие интересные мероприятия. Рядом планируем открыть удмуртскую полилингвальную школу, тоже по поручению Главы Башкортостана. Словом, создаём все условия для укрепления межнациональных отношений и сохранения культуры и передачи достойного наследия будущим поколениям. Отрадно, что в республике Радий Фаритович трепетно и с уважением относится к культуре и традициям всех народов, проживающих в регионе.

Фанур Шайхисламов, глава администрации Татышлинского района
Волна

Член совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан, член совета национально-культурного центра удмуртов РБ, заслуженный работник культуры РБ Салимьян Гарифуллин считает, что открытие в селе Новые Татышлы обновленного Удмуртского историко-культурного центра не просто позволит вывести на новый уровень мероприятия по сохранению культуры и языка удмуртов, но и еще больше сплотит все народы республики.

Сейчас начался капитальный ремонт здания СДК, который планируют открыть к X юбилейному межрегиональному фестивалю удмуртских фольклорных коллективов «Дуно марзанъёс». Хочу сказать, что это будет происходить и накануне 30-летия создания национально-культурного центра удмуртов Республики Башкортостан. Мы знаем, что по оценкам ЮНЕСКО удмуртский народ уже входит в число малых народностей, и потому сохранение культуры, языка, традиций, обрядов удмуртов жизненно необходимо не только для самого народа. Эта задача мирового значения. В Башкирии удмурты компактно проживают на территории восьми районов, и мы очень рады, что Удмуртский историко-культурный центр находится именно в Татышлинском районе, где проводится межрегиональный фестиваль удмуртских фольклорных коллективов «Дуно марзанъёс». Этот фестиваль является брендовым мероприятием Татышлинского района, а с открытием центра он выйдет на новый уровень, так как мы сможем проводить и другие мероприятия, направленные не только на сохранение культуры и традиций удмуртского народа, но и других народностей, проживающих в республике. Мы все прекрасно понимаем, что именно культура – центр объединения, притяжения, сплочения людей. Именно из культурных связей вырастают дружба и согласие между народами. И очень ценно, что в республике в полной мере понимают значимость сохранения культуры, традиций разных народов. Это видно по делам главы нашего Татышлинского района Фанура Шайхисламова, который вдумчиво и масштабно подходит к решению вопросов всех этносов, проживающих в районе. И, знаю, что такой подход к решению национальных вопросов сформировался на примере Главы республики Радия Фаритовича Хабирова. Я присутствовал на встрече, где обсуждался вопрос создания центра, и могу сказать, что такое бережное отношение к малым народностям должно быть у каждого, кто считает себя нормальным, порядочным человеком. Ведь все начинается с малого: со строительства центра, где будут проводиться культурные мероприятия. Но такие фестивали, как наш, куда приезжают из Удмуртской республики, Марий Эл, Татарстана, Пермского края, других регионов, сплачивают людей, они дают нам осознание, что мы единый народ.

Салимьян Гарифуллин

Фото: ИА «Башинформ». 

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