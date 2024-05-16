Эксперты Башкирии отметили, что Удмуртский центр станет точкой притяжения

17 января Глава Башкирии посетил дом культуры села Новые Татышлы. Именно там расположился национально-культурный центр удмуртов республики и Удмуртский историко-культурный центр Дома дружбы народов.
В мае начался капитальный ремонт сельского дома культуры. Эксперты прокомментировали ИА «Башинформ» повышенное внимание главы региона к национальному разнообразию.
Людвиг Зидымаков особо отметил работу Радия Хабирова по межнациональному согласию. По словам Людвига Зидымакова, руководитель республики придаёт этому вопросу огромное значение и не ограничивается одними словами.
Глава администрации Татышлинского района Фанур Шайхисламов рассказал «Башинформу», что на территории муниципалитета живет много представителей удмуртской национальности. Им удалось сохранить свою культуру, язык и обычаи. Более того, именно в Татышлинский район приезжают изучать историю удмуртов.
Член совета Ассамблеи народов Республики Башкортостан, член совета национально-культурного центра удмуртов РБ, заслуженный работник культуры РБ Салимьян Гарифуллин считает, что открытие в селе Новые Татышлы обновленного Удмуртского историко-культурного центра не просто позволит вывести на новый уровень мероприятия по сохранению культуры и языка удмуртов, но и еще больше сплотит все народы республики.
Фото: ИА «Башинформ».