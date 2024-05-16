В Башкирии на въезде в село Мурсалимкино организовали весогабаритный контроль

В Салаватском районе установили пост весогабаритного контроля. Его организовали во въезде в село Мурсалимкино. Специалисты Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу и Центра организации дорожного движения республики работают на этом участке с 29 апреля.
Разобраться с недропользователем и исправить ситуацию поручил Глава Башкортостана. До Радия Хабирова дошли жалобы жителей на разбитую дорогу из-за самосвалов, которые вывозили щебень из местного карьера.
Перегруженные машины не останавливал даже знак, запрещающий проезд. Благодаря контролю на въезде в село сейчас нарушителей весовых параметров почти не осталось. Самый проблемный участок уже засыпали щебнем — это порядка трех километров. Планируется заасфальтировать 15 км.