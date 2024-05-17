В Башкирии в пожаре погибли пенсионер и его сын

Накануне в Нефтекамске во время пожара в квартире в пятиэтажном доме погибли 72-летний мужчина и его 40-летний сын. Об этом информирует пресс-служба МЧС по Башкирии.

Предварительно установлено, что причиной пожара послужила непотушенная сигарета, сообщает дознаватель МЧС России. Известно, что оба мужчины часто употребляли спиртное.

Прибывшим на место огнеборцам пришлось вскрывать дверь в квартиру, так как отец и сын уже лежали без сознания. Медики пытались их реанимировать, но безуспешно.