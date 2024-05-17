В Уфе водолазы при очистке озера нашли скейт

Уфа активно готовится к лету. Специалисты благоустраивают городские пляжи к купальному сезону.
Традиционно купальный сезон открывается 1 июня. А накануне, 16 мая, водолазы Поисково-спасательного отряда провели очистку дна озера Кашкадан в Сипайлово. Специалисты часто находят в воде игрушки. Например, в этот раз самой интересной находкой стал детский скейтборд. Береговая зона под водой усыпана крупным щебнем, который попадает с декоративных насыпей вокруг озера. Камешки бросают в воду посетители парка ради развлечения.
На озере Тёплом традиционный улов водолазов – ракушки, камни, коряги и арматура. Всё это может травмировать отдыхающих.
На уборку одного пляжа у специалистов уходит от трёх и более часов работы.