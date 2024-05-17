В зону СВО после отпуска проводили бойцов полка «Башкортостан» и медиков

Военнослужащие после краткосрочного отпуска вновь отправляются в зону СВО. Из Уфы на спецоперацию сегодня провожали бойцов мотострелкового полка «Башкортостан», а также медиков. В составе группы – не только мужчины, но и женщины, которые работают в госпиталях на Донбассе.

Для большинства это уже не первый отпуск, и, по словам бойцов, они привыкли работать на передовой. Эти две недели контрактники провели, что называется, с пользой. Многие успели не только провести время с семьёй, но и поучаствовать в военно-патриотической работе.

В общей сложности в зону СВО отправились несколько десятков человек. Вице-премьер Ирек Сагитов пожелал бойцам хорошей службы и счастливого пути. Сагитов также отметил, что все контрактники находятся в добром расположении духа и готовы к выполнению поставленных задач.