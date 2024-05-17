В Башкирии каждого члена Общественной палаты закрепят за определенным муниципалитетом

Каждый член Общественной палаты республики будет закреплен за определенным муниципалитетом. По мнению инициаторов, это будет способствовать повышению эффективности работы. Такое решение было принято на выездном заседании совета палаты в Чишминском районе.

Участие также приняли представители общественных палат Кушнаренковского, Давлекановского, Иглинского, Буздякского, Благоварского, Уфимского районов. На заседании подвели промежуточные итоги мониторинга качества школьного питания, безопасности детских площадок, а также провели прием граждан.