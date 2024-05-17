В Уфе открылась «Территория женского счастья»

Три тысячи писем с теплыми пожеланиями отправит на фронт Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Она стартовала в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Проект запустили по инициативе Каринэ Хабировой в 2019 году. За это время он объединил участниц из разных регионов России.

Тёплые слова от любимого артиста — лучший подарок. Поводом для настоящего праздника стал запуск всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». В этом году проект отмечает свое пятилетие.

Я стараюсь каждый год ходить на «Территорию женского счастья», потому что это действительно очень красивое, поддерживающее мероприятие. Ну, во-первых, мне нравится, я сейчас в декрете, и ты погружаешься в мир женщин, тебя тут реально понимают, поддерживают, можно что-то новое для себя открыть.

Яна Яковлева, участница открытой академии «Территория женского счастья»

В течение двух дней в Конгресс-холле «Торатау» пройдут круглые столы, мастер-классы и консультации специалистов. Спектр тем с каждым годом всё шире. В этот раз поднимут вопросы финансовой грамотности, красоты, материнства, здоровья и медицины.

Крупная площадка — территория здорового детства. Здесь родителей консультируют более десяти врачей, а детям на простом языке рассказывают, как устроен организм и как оказать первую помощь. Знания можно проверить здесь же при помощи викторины.

Особое внимание уделили близким участников специальной военной операции. Во время круглого стола «Время героев» Радий Хабиров встретился с ветеранами боевых действий, которые после демобилизации приступили к работе социальными координаторами, матерями и женами военнослужащих. После завершения форума из Уфы отправят три тысячи писем на фронт. В каждое из них участницы вложили максимум тепла и заботы. Свое послание написала и основательница проекта Каринэ Хабирова.

Фото №1 - В Уфе открылась «Территория женского счастья»

Мы оказываем консультативные и обучающие семинары для женщин, чтобы знать, как себя правильно вести; где-то, может быть, помощь в финансовой грамотности, юридическую помощь. Или помощь психологическую, где обучают, как вести себя сегодня. Сегодня, например, у нас есть лекция, которая называется «Навыки жён воинов».

Каринэ Хабирова, председатель попечительского совета благотворительного фонда «Территория счастья»

С 2021 года Открытая академия вышла на всероссийский уровень. А этой весной «Территория женского счастья» побывала и в Москве на выставке «Россия». В этом году в состав спикеров вошли 62 приезжих эксперта.

БАШКОРТТАР-БСТ

В Челябинской области проживают 128 тысяч башкир. У нас это достаточно большое сообщество. Мы постоянно встречаемся на выставках, на каких-то культурных мероприятиях. И я думаю, что женщины Челябинской области будут счастливы встретиться с академией «Территория женского счастья» и у нас.

Ирина Текслер, учредитель фонда социальных, культурных и образовательных инициатив

Опытом Башкортостана заинтересовались сразу в нескольких регионах России. По словам главы республики, счастье женщин всей страны является общей целью.

Мы — управленческая команда Башкортостана — хотим сделать так, чтобы жизнь людей и женщин в нашей республике стала лучше. Именно на это направлены все наши усилия, потому что мы хорошо понимаем: когда женщина счастлива, когда ей хорошо, тогда и нам, мужчинам, немножко хорошо. Поэтому мы сейчас всю энергию, которая есть у женщин и у нас, направляем на то, чтобы в Башкортостане была в целом территория женского счастья. И не только в Башкортостане, в целом в нашей великолепной, великой стране это была территория женского счастья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

За время работы академии десятки тысяч женщин получили квалифицированную помощь и нашли единомышленников. «Территория женского счастья» вдохновила многих представительниц прекрасного пола на открытие собственного дела. И помогла каждой найти своё собственное счастье.

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