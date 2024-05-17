В Уфе открылась «Территория женского счастья»

Мы — управленческая команда Башкортостана — хотим сделать так, чтобы жизнь людей и женщин в нашей республике стала лучше. Именно на это направлены все наши усилия, потому что мы хорошо понимаем: когда женщина счастлива, когда ей хорошо, тогда и нам, мужчинам, немножко хорошо. Поэтому мы сейчас всю энергию, которая есть у женщин и у нас, направляем на то, чтобы в Башкортостане была в целом территория женского счастья. И не только в Башкортостане, в целом в нашей великолепной, великой стране это была территория женского счастья.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан