В Уфе открылась «Территория женского счастья»

Три тысячи писем с теплыми пожеланиями отправит на фронт Всероссийская открытая академия «Территория женского счастья». Она стартовала в уфимском Конгресс-холле «Торатау». Проект запустили по инициативе Каринэ Хабировой в 2019 году. За это время он объединил участниц из разных регионов России.
Тёплые слова от любимого артиста — лучший подарок. Поводом для настоящего праздника стал запуск всероссийской открытой академии «Территория женского счастья». В этом году проект отмечает свое пятилетие.
В течение двух дней в Конгресс-холле «Торатау» пройдут круглые столы, мастер-классы и консультации специалистов. Спектр тем с каждым годом всё шире. В этот раз поднимут вопросы финансовой грамотности, красоты, материнства, здоровья и медицины.
Крупная площадка — территория здорового детства. Здесь родителей консультируют более десяти врачей, а детям на простом языке рассказывают, как устроен организм и как оказать первую помощь. Знания можно проверить здесь же при помощи викторины.
Особое внимание уделили близким участников специальной военной операции. Во время круглого стола «Время героев» Радий Хабиров встретился с ветеранами боевых действий, которые после демобилизации приступили к работе социальными координаторами, матерями и женами военнослужащих. После завершения форума из Уфы отправят три тысячи писем на фронт. В каждое из них участницы вложили максимум тепла и заботы. Свое послание написала и основательница проекта Каринэ Хабирова.
С 2021 года Открытая академия вышла на всероссийский уровень. А этой весной «Территория женского счастья» побывала и в Москве на выставке «Россия». В этом году в состав спикеров вошли 62 приезжих эксперта.
Опытом Башкортостана заинтересовались сразу в нескольких регионах России. По словам главы республики, счастье женщин всей страны является общей целью.
За время работы академии десятки тысяч женщин получили квалифицированную помощь и нашли единомышленников. «Территория женского счастья» вдохновила многих представительниц прекрасного пола на открытие собственного дела. И помогла каждой найти своё собственное счастье.