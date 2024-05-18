В Башкирии нашли самую лучшую школьную столовую

В республике определили победителей регионального этапа конкурса «Лучшая школьная столовая». В состязании приняли участие 47 столовых образовательных учреждений, однако до финала дошли 14. Члены жюри оценивали конкурсантов по результатам прохождения 3-х испытаний. Победители представят Башкортостан осенью на федеральном уровне.

Редкий случай, когда чем больше замечаний — тем лучше. За каждое найденное нарушение — балл от членов жюри. Квест в пищеблоке — практический этап конкурса. Ответы на вопросы комиссии — уже теоретический. На этом этапе оценивается, как повара взаимодействуют с родителями — их пожелания в составлении меню играют не последнюю роль.

И, конечно, каждый конкурсант презентует свой стол. Они ломятся от разнообразия: овощи нарезанные или в виде пюре, бульоны, каши и блюда национальной кухни. Все лакомства входят в меню детского питания.

Представили на конкурсе и новую разработку для школьных столовых — еду в специальных пакетах с большим сроком хранения. И это не сухпаек, а уже готовые блюда, вплоть до компота. Остается только разогреть пакет в пароконвектомате. Выдается как индивидуально ребенку, а если упаковка, к примеру, пятикилограммовая, то порционно. Проект планируется в дальнейшем внедрить в школы республики.

Бесплатное горячее питание, по поручению президента страны, доступно ученикам начальной школы с 2020 года. Всероссийский конкурс «Лучшая школьная столовая» проводится с целью улучшения качества подаваемых детям блюд. Он объединяет специалистов со всей страны и позволяет им обмениваться опытом.