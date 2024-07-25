В Уфе строят самую большую школу Башкирии

В самой большой школе республики завершается кирпичная кладка. В Уфе продолжается строительство учебного заведения в микрорайоне Кузнецовский Затон. Это самая большая школа в регионе и одна из крупнейших в Приволжском Федеральном округе.

По проекту предусмотрено 95 классов различной вместимости, в том числе мастерские технологии и уроков труда, компьютерный интерактивный 3D-кабинет. В школе будет оборудовано четыре спортзала. Пять факультативных кабинетов: студия дизайна, фото-, кино- и театральная студии, а также издательский центр и кружок робототехники.