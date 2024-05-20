В Башкирии на озере Якты-Куль прошла экоакция

Жители деревни Ташбулатово и школьники Абзелиловского района организовали экологическую акцию на озере Якты-Куль. Они провели субботник и высадили на берегу водоема черенки ивы, чтобы не допустить обмеления и загрязнения.

Нерадивые туристы порой относятся пренебрежительно к жемчужине республики. Перед акцией, по словам сельчан, они советовались с учеными, которые определили, что исторически на берегах росла именно ива. Активисты намерены проводить акцию ежегодно. К тому же в это дело включились меценаты.