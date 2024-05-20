В Ишимбае обновленный парк Матросова сдадут раньше срока

Обновленный центральный парк имени Александра Матросова в Ишимбае сдадут в этом году. Сейчас там идет масштабная реконструкция. На благоустройство по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» выделено более 200 млн рублей.

Главные достопримечательности парка – это старый фонтан и скульптура кречета. Это излюбленные объекты ишимбайцев. Они также будут обновляться. По плану парк должны сдать в конце года, однако строители намерены завершить работы раньше, к началу учебного года.