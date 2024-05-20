В Башкирии мужчина чудом успел эвакуироваться с места пожара

Накануне вечером в селе Каратово Туймазинского района произошел пожар в частном бревенчатом доме.

Фото №1 - В Башкирии мужчина чудом успел эвакуироваться с места пожара

По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, 56-летний мужчина получил термические ожоги I степени обеих рук. Кроме того, у него была сильно порезана рука.

Сообщается, что огонь быстро распространялся в помещениях, было сильное задымление. Пострадавшему чудом удалось эвакуироваться. Пожар потушен.   

Как уточняет дознаватель МЧС России, предварительная причина возгорания – неосторожность во время курения.

Фото: МЧС России по РБ 

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