В Башкирии мужчина чудом успел эвакуироваться с места пожара

Накануне вечером в селе Каратово Туймазинского района произошел пожар в частном бревенчатом доме.
По данным пресс-службы МЧС по Башкирии, 56-летний мужчина получил термические ожоги I степени обеих рук. Кроме того, у него была сильно порезана рука.
Сообщается, что огонь быстро распространялся в помещениях, было сильное задымление. Пострадавшему чудом удалось эвакуироваться. Пожар потушен.
Как уточняет дознаватель МЧС России, предварительная причина возгорания – неосторожность во время курения.
Фото: МЧС России по РБ