В Башкирии в стенах многоквартирного дома появились трещины

В Госкомитет Башкирии по жилстройнадзору обратился житель Стерлитамака. В своем обращении он рассказал, что в жилом доме по улице Дружбы появились трещины.

Специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку в отношении ООО УК «Жилкорпорация».

Ограждающие конструкции в помещениях заявителя были осмотрены. Как выяснилось, управляющая компания в целях наблюдения за раскрытием трещин установила маяки, целостность которых на момент осмотра была нарушена.