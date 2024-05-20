В Башкирии в стенах многоквартирного дома появились трещины

В Госкомитет Башкирии по жилстройнадзору обратился житель Стерлитамака. В своем обращении он рассказал, что в жилом доме по улице Дружбы появились трещины.
Специалисты ведомства провели внеплановую выездную проверку в отношении ООО УК «Жилкорпорация».
Ограждающие конструкции в помещениях заявителя были осмотрены. Как выяснилось, управляющая компания в целях наблюдения за раскрытием трещин установила маяки, целостность которых на момент осмотра была нарушена.
По итогам проверки ООО УК «Жилкорпорация» получила предписание от Госкомитета с требованием устранить все нарушения в срок до 20 июля текущего года. До указанного срока будет разработан план мероприятий по восстановлению проектных условий стен и перекрытий и само их восстановление.