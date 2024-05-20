В Башкирии за выходные задержали 136 нетрезвых водителей

За минувшие выходные сотрудники Госавтоинспекции республики зафиксировали более 2300 нарушений ПДД. 136 водителей сели за руль в состоянии опьянения. При этом 10 из них совершили это нарушение повторно.

В Абзелиловском районе мужчина пытался скрыться от инспекторов ГИБДД, петляя по улицам села. Но речка стала непреодолимым препятствием для его «семерки». Убегал водитель неспроста – оказался нетрезв.

А вот автоледи в Нефтекамске нескоро сядет за руль. На своей машине она проскочила на красный сигнал светофора и врезалась в Daewoo Nexia. Причина ДТП все та же – пьяное вождение. Многие из задержанных пытались спорить с инспекторами, создавая конфликтные ситуации, или же отказывались проходить освидетельствование. На них также составлялись административные материалы. Кроме того, в ряде случаев автомобили таких горе-водителей помещали на спецстоянку.

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Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями