В Уфе прошел благотворительный концерт «Ты – особенный»

В столице республики состоялся благотворительный концерт «Ты – особенный». Его участники – известные артисты, творческие коллективы и даже врачи – все вырученные средства отправили в благотворительный фонд «Особенные дети».

На одной сцене выступили профессиональные артисты, детские коллективы и просто любители, которые поют для души. В этот вечер воплотились в жизнь чьи-то мечты. Так, Айдар Галимов исполнил песню с мальчиком, который мечтал выступить вместе с популярным певцом.