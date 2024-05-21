В Башкирии на одном из предприятий пройдут антитеррористические учения

В период с 22 по 23 мая в Стерлитамаке запланировано проведение тактико-специального учения по пресечению террористического акта. Об этом информирует пресс-служба УФСБ России по Башкирии.
Учения пройдут на территории производственной площадки «Каустик» АО «Башкирская содовая компания». В ходе учений будут отрабатываться действия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта промышленности. Будет привлечено большое количество правоохранителей и спецтехники.
В ведомстве порекомендовали сохранять спокойствие и доверять исключительно официальным источникам информации.
Фото: газета «Стерлитамакский рабочий», Vk