Уфимские врачи спасли жизнь новорожденного

Специалисты городского перинатального центра приняли роды у 36-летней женщины с осложнениями беременности. Об этом сообщает Минздрав Башкирии в своем телеграм-канале.

У пациентки во время родов появилась слабость потуг, что грозило асфиксией плода. Врачи незамедлительно отреагировали на ситуацию: малыш появился на свет благодаря использованию вакуум-экстрактора. При этом шея ребенка была обвита пуповиной.

Сообщается, что у женщины был длительный интервал между беременностями. Сейчас мама и малыш находятся под наблюдением медиков.