В Уфе вскроют капсулу времени, которая была заложена 50 лет назад

Идею капсулы предложил секретарь горкома комсомола Валерий Ижорский. По воспоминаниям современников, сама капсула напоминает свиток длиною около полуметра. Её заковали в чугунный корпус, отлитый в Башкирии. В церемонии закладки принимали участие члены ВЛКСМ, ветераны войны и труда, а также представители молодежи, в частности, наладчик моторостроительного завода Загит Сальманов, студент-медик Владимир Гончаров, учащийся профессионального технического училища Фанус Насретдинов, пионерка правофлангового отряда школы №100 Лариса Мартемьянова. Некоторые из них станут свидетелями извлечения и вскрытия полувековой капсулы.