В Уфе вскроют капсулу времени, которая была заложена 50 лет назад

В Уфе состоится церемония извлечения капсулы времени. Торжественное вскрытие послания запланировано на 12 июня.
Как сообщают в администрации Уфы, капсула времени была заложена 50 лет назад – в 1974 году во время празднования 400-летия столицы Башкирии.
Идею капсулы предложил секретарь горкома комсомола Валерий Ижорский. По воспоминаниям современников, сама капсула напоминает свиток длиною около полуметра. Её заковали в чугунный корпус, отлитый в Башкирии. В церемонии закладки принимали участие члены ВЛКСМ, ветераны войны и труда, а также представители молодежи, в частности, наладчик моторостроительного завода Загит Сальманов, студент-медик Владимир Гончаров, учащийся профессионального технического училища Фанус Насретдинов, пионерка правофлангового отряда школы №100 Лариса Мартемьянова. Некоторые из них станут свидетелями извлечения и вскрытия полувековой капсулы.
Плиту и извлеченную капсулу передадут в музей истории Уфы.
Фото: администрация г. Уфы.