В Башкирии полным ходом продолжаются посевные работы

Работы на полях Башкортостана идут полным ходом. Засеивают поля культурами, удобряют озимые. В этом аграриям региона помогает современная спецтехника. Она упрощает работу и позволяет получить качественный урожай.
С раннего утра техника выехала на поле. С началом сезона работы много. На этом поле удобряют озимый рыжик, на другом засеивают культуру, третье вспахивают, подготавливая почву. Культуры на предприятии выбраны с учетом местоположения. Из-за близости аэропорта выбор пал на те, что птицам неинтересны.
Уход за культурами — процесс непрерывный. Чтобы получить хороший урожай, проводится удобрение почвы, а затем всходов и химическая защита от вредителей.
За обработку химпрепаратами отвечает самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман». Он оснащен навигационным компьютером, который регулирует работу опрыскивателя, показывает курс движения и объем обработанного поля. Техника может наносить на культуры разные виды удобрений, как жидкие, так и сухие, увеличивая возможности хорошего урожая.
Поэтому к выбору техники на предприятии подошли основательно. Обновили и сеялку. Сейчас на поле работает посевной комплекс «Томь». Он позволяет производить за один проход и посев сельхозкультур, и внесение удобрений без предварительной подготовки почвы.
А почвообрабатывающий лущильник — белорусского производства. Приобретен во время поездки с башкирской делегацией производственников по обмену опытом. Машина многофункциональная. И сорняк убирает, и землю выравнивает, закрывая влагу, и не нарушает микробиологию почвы.
Большая часть выращенной культуры идет на экспорт. На этот раз за рубеж готовят 122 тонны семян урожая 2023 года. Часть используется как сидерат, в качестве удобрения для почвы. А из семян редьки, льна масличных и рыжика озимого давится масло, которое в последующем используют в парфюмерии. Объема работ на полях в сезон много, но от того, насколько грамотно и своевременно они будут выполнены, зависит качество и количество урожая.