В Башкирии полным ходом продолжаются посевные работы

Работы на полях Башкортостана идут полным ходом. Засеивают поля культурами, удобряют озимые. В этом аграриям региона помогает современная спецтехника. Она упрощает работу и позволяет получить качественный урожай.





С раннего утра техника выехала на поле. С началом сезона работы много. На этом поле удобряют озимый рыжик, на другом засеивают культуру, третье вспахивают, подготавливая почву. Культуры на предприятии выбраны с учетом местоположения. Из-за близости аэропорта выбор пал на те, что птицам неинтересны.

Уход за культурами — процесс непрерывный. Чтобы получить хороший урожай, проводится удобрение почвы, а затем всходов и химическая защита от вредителей.

За обработку химпрепаратами отвечает самоходный опрыскиватель-разбрасыватель «Туман». Он оснащен навигационным компьютером, который регулирует работу опрыскивателя, показывает курс движения и объем обработанного поля. Техника может наносить на культуры разные виды удобрений, как жидкие, так и сухие, увеличивая возможности хорошего урожая.

Поэтому к выбору техники на предприятии подошли основательно. Обновили и сеялку. Сейчас на поле работает посевной комплекс «Томь». Он позволяет производить за один проход и посев сельхозкультур, и внесение удобрений без предварительной подготовки почвы.

А почвообрабатывающий лущильник — белорусского производства. Приобретен во время поездки с башкирской делегацией производственников по обмену опытом. Машина многофункциональная. И сорняк убирает, и землю выравнивает, закрывая влагу, и не нарушает микробиологию почвы.