Пенсионер из Башкирии отправился добровольцем в зону СВО

Позывной «Дед» он взял себе не случайно: как-никак седьмой десяток пошел, да и внуки уже есть. Тут еще время подошло пенсию оформлять, а он бросил эту суматоху и отправился на передовую на Донбасс.

Как рассказал корреспондент издания «Стерлитамаксий рабочий» Алексей Матвеев, до спецоперации «Дед» хорошо зарабатывал: у него было свое ИП, разводил пчел. Когда принял решение идти на фронт, очень просился в спецназ. Но ему отказали из-за возраста.

Зато бойца признали годным к заключению контракта. По своей военно-учетной специальности, которую он получил во время прохождения срочной службы, он обслуживает бронетанковую технику: заправляет ее горючим, ремонтирует подбитые и сломанные машины, вытаскивает их с точек боестолкновения.

В зоне СВО «Дед» находится с августа прошлого года. Пока обошлось без ранений. Рассказывает, что местное население обижается, что наши войска не пришли им на помощь раньше, в 2014-м. Люди уверены, что тогда бы и конфликт уже закончился.

Мужчина всей душой желает, чтобы все наши ребята, которые сейчас находятся в зоне спецоперации, вернулись домой живыми. Он уверен: победа будет за нами!

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.