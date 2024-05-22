Башкирия стала лидером в ПФО по обновлению автобусов

По данным на май 2024 года, количество новых автобусов в автопарке госперевозчика составляет 75%. По сравнению с другими регионами ПФО автопарк ГУП «Башавтотранс» значительно моложе. К примеру, в республике Марий Эл средний возраст общественного транспорта составляет 10 лет, Ульяновской области — 9-10 лет, Кировской области — 8-10 лет, Чувашии — 5-6 лет, Оренбургской области и Удмуртии — 6-7 лет, Мордовии — 6 лет.