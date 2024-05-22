Башкирия стала лидером в ПФО по обновлению автобусов

Башкирия стала лидером в Приволжском федеральном округе по обновлению общественного транспорта. Средний возраст автобусов ГУП «Башавтотранс» составляет всего 5 лет.

Фото №1 - Башкирия стала лидером в ПФО по обновлению автобусов

По данным на май 2024 года, количество новых автобусов в автопарке госперевозчика составляет 75%. По сравнению с другими регионами ПФО автопарк ГУП «Башавтотранс» значительно моложе. К примеру, в республике Марий Эл средний возраст общественного транспорта составляет 10 лет, Ульяновской области — 9-10 лет, Кировской области — 8-10 лет, Чувашии — 5-6 лет, Оренбургской области и Удмуртии — 6-7 лет, Мордовии — 6 лет.

Таких результатов удалось достичь благодаря активному обновлению автопарка госперевозчика. За 5 лет подвижной состав ГУП «Башавтотранс» обновился 1430 автобусами малого, среднего и большого класса. На эти цели направили более 10,6 млрд рублей.

Любовь Минакова, и.о. министра транспорта и дорожного хозяйства РБ

Как отмечают в пресс-службе правительства РБ, новые низкопольные автобусы марки «НефАЗ» соответствуют требованиям «Доступной среды»: техника оснащена откидной аппарелью, специальным местом в салоне для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также транспорт оборудован системой ГЛОНАСС, видеонаблюдением, устройствами контроля работы водителя, системой поддержания его работоспособности «антисон».

Фото: pravitelstvorb.ru

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