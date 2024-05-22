В Уфе снизились цены на вторичное жильё

Уфа заняла второе место в рейтинге городов-миллионников по снижению цен на вторичное жильё. За апрель они снизились на 0,5%. Тем не менее спрос на вторичное жильё в Башкортостане уменьшается. Это связано с низкими ставками по льготной ипотеке. По словам экспертов, падения цен на недвижимость не ожидается. Поэтому, несмотря на высокую стоимость квартир в новостройках, покупателям выгоднее приобретать именно их.

Вместо аудитории – стройплощадка. Студенты Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства получают знания не от преподавателя, а от сотрудников Госкомитета по жилищному и строительному надзору. Такая практика помогает им еще во время обучения познакомиться с будущей профессией.

Сейчас узнали намного больше. Как минимум нам дали пару терминов, которые мы узнаем только на четвертом курсе. Поняли, что стройка – это не так легко, как кажется со стороны. Павел Михайлов, студент 2 курса БАСК

Здесь намного все сложнее, надо материала знать много. Инструкции, как эксплуатировать данное сооружение. Альберт Загидуллин, студент 2 курса БАСК

Экскурсию совместили с профилактическим визитом Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Такие осмотры проводятся по просьбе самого застройщика, чтобы не тратить время на ожидание результатов проверки по программе.

В рамках профилактического визита застройщику даются консультации по соблюдению нормативных требований и требований технических регламентов, а также проектной документации, которую необходимо соблюдать при ведении работ на объекте. Иван Белоусов, заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

Были небольшие замечания, которые мы оперативно отработаем. В целом нас похвалили. Очень хорошее качество стройки, строительной площадки. Мы довольны, и Госкомитет тоже доволен. Анна Сулиз, член общественного совета Госкомитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору

С такими визитами посещают все виды нового жилья. Надежность – это одна из причин, по которой покупатели выбирают именно новостройки. Но далеко не главная.

Строительство жилого комплекса стартовало в июне 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026-го, но работы ведут с опережением графика. Сейчас они завершены уже примерно на 30%. При этом квартиры в доме уже активно раскупают. Точнее – берут ипотеку. И такая ситуация наблюдается на всем рынке недвижимости. Брать вторичное жилье уже попросту невыгодно.

На сегодняшний день пока еще действуют льготные ставки по льготной ипотеке по госпрограммам, по семейной ипотеке, за счет чего ежемесячный платеж практически в два раза ниже, чем если бы вы приобретали вторичную недвижимость по ставке от 16 до 18 процентов. Ирина Лаптева, риелтор, эксперт в сфере недвижимости