В Уфе снизились цены на вторичное жильё

Уфа заняла второе место в рейтинге городов-миллионников по снижению цен на вторичное жильё. За апрель они снизились на 0,5%. Тем не менее спрос на вторичное жильё в Башкортостане уменьшается. Это связано с низкими ставками по льготной ипотеке. По словам экспертов, падения цен на недвижимость не ожидается. Поэтому, несмотря на высокую стоимость квартир в новостройках, покупателям выгоднее приобретать именно их.
Вместо аудитории – стройплощадка. Студенты Башкирского колледжа архитектуры, строительства и коммунального хозяйства получают знания не от преподавателя, а от сотрудников Госкомитета по жилищному и строительному надзору. Такая практика помогает им еще во время обучения познакомиться с будущей профессией.
Экскурсию совместили с профилактическим визитом Госкомитета республики по жилищному и строительному надзору. Такие осмотры проводятся по просьбе самого застройщика, чтобы не тратить время на ожидание результатов проверки по программе.
С такими визитами посещают все виды нового жилья. Надежность – это одна из причин, по которой покупатели выбирают именно новостройки. Но далеко не главная.
Строительство жилого комплекса стартовало в июне 2023 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2026-го, но работы ведут с опережением графика. Сейчас они завершены уже примерно на 30%. При этом квартиры в доме уже активно раскупают. Точнее – берут ипотеку. И такая ситуация наблюдается на всем рынке недвижимости. Брать вторичное жилье уже попросту невыгодно.
А вот ставки по семейной ипотеке и по ипотеке с господдержкой составляют 6 и 8 процентов соответственно. Под спрос подстраивается и сам рынок недвижимости. Доля новостроек в нем значительно превышает долю вторичного жилья. Если кто-то и приобретает квартиру у собственника, то либо за очень низкую цену, либо с безупречным ремонтом.