В Башкирии компенсируют до 70% стоимости путевки на отдых в лагере

По традиции организуют заезды для ребят из Луганска и Донецка, а также Белгородской области. К открытию готовятся 1770 лагерей, в том числе загородные, центры дневного пребывания, лагеря труда и отдыха. Родители смогут компенсировать часть затрат на путевку, но нужно соблюсти некоторые условия. Подробности – в нашем видео.