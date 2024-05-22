В России мошенники наживаются на участниках СВО и их родственниках

Аферисты применяют схему про «безопасный счет» в отношении военнослужащих спецоперации и их родственников. Об этом информируют федеральные СМИ со ссылкой на Центробанк.
Мошенники звонят им и рассказывают о том, что у них якобы могут удержать единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Для того, чтобы этого не случилось, все сбережения и накопления необходимо срочно перевести на «безопасный счет».
Сообщается, что для того, чтобы убедить жертву в правдивости ситуации, махинаторы направляют ей в мессенджер «копию выписки» из приказа департамента финансового обеспечения Минобороны страны.