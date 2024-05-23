В уфимском ботаническом саду распустились древовидные пионы

В Уфе в ботаническом саду расцвели древовидные пионы, сообщает Южно-Уральский ботанический сад-институт в своих социальных сетях.

Бутоны этих цветов маловетвистые и отличаются прямостоячими побегами. К тому же они многолетние. Помимо пионов, продолжает цвести сирень.

Уточняется, что в мире насчитывается более тысячи сортов древовидных пионов. При этом большинство из них растут в Китае. В нашей стране они появились примерно в середине 18 столетия. Их выращивали в холодных оранжереях.