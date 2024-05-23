Доброволец СВО из Башкирии: «Самое страшное на передовой – это тишина...»

Доброволец спецоперации с позывным «Аскар» всегда отличался силой воли и крепостью духа. О нем нам рассказала корреспондент издания «Абзелил» Алия Мусина. Как только началась спецоперация, мужчина сразу же решил, что он должен быть там, «за ленточкой».

И в мае 2022-го он отправился на передовую в составе батальона специального назначения «Ахмат». Тогда еще не была объявлена частичная мобилизация, не формировались добровольческие батальоны. Парень просто знал, что в «Ахмат» набирают бойцов и поехал.

Сейчас он служит в составе башкирского батальона имени Салавата Юлаева в должности заместителя командира взвода. Мужчина рассказывает, как страшно терять своих боевых товарищей.

Помню, через четыре дня после подготовки, нас перекинули в ЛНР на штурм Северодонецка. Первый день штурма – первые потери. Было сложно и трудно, к сожалению, война без потерь не бывает. Надо быть сильным, как в психологическом, так в моральном плане. Ведь бывает так, что приходиться терять своих боевых товарищей, с которыми бок о бок нес службу. И это, поверьте, очень тяжело. Доброволец СВО, позывной «Аскар»

Боец говорит, что самое страшное на передовой – это тишина. По его словам, это значит, что будет накат, либо противник окружает. И вот тогда каждый солдат молится Всевышнему, надеясь на помощь. А поддерживать боевой дух мужчине помогает вера в победу.

Буду служить столько, сколько надо. Обратной дороги нет, только вперед! Я патриот своей родины, любовь к родной земле мне привили с детства мои родители. Доброволец СВО, позывной «Аскар»

Добавим, всю информацию о порядке поступления на службу по контракту можно получить по следующим номерам телефонов: 117 – единый справочный номер Министерства обороны Российской Федерации, 122 или 8 (347) 218-19-19 – ситуационный центр и 8 (347) 248-29-31 – пункт отбора.

Кроме того, желающие могут обратиться в любой офис МФЦ либо в пункт отбора по контракту Республики Башкортостан в Уфе на Революционной, 156. Также заявки можно отправить через портал Госуслуг, чат-бот в Телеграм и сайт башбат.рф.