Боец СВО из Башкирии: «Мы не подведем»

Боец из села Чуваш-Кубово Иглинского района Федор Исаев с позывным «Скорый» служит в зоне спецоперации. До отправки на передовую он окончил Чуваш-Кубовскую школу, затем училище №52, работал на фуре, а позже – в скорой помощи.

Как сообщают «Иглинские вести», решение уйти добровольцем Федор принял в апреле 2023 года. По его словам, этот шаг был осознанным.

Добровольцем пошел. Даже не думал, просто понял: это долг каждого мужчины – помочь своей стране. позывной «Скорый»

К этому решению он шел не один день. С 2022 по 2023 год Федор постепенно готовил близких к тому, что может отправиться на службу. Родные – жена, дети и родители – не сразу приняли его выбор, но понимали, что переубедить его будет сложно.

На решение бойца повлияла и семья. Родной брат Федора является председателем Иглинского Союза ветеранов боевых действий. По словам военнослужащего, брат поддержал его.

Брат отлично сказал: «Нужно помогать». позывной «Скорый»

Сейчас связь с домом удается поддерживать не всегда. Интернет на передовой появляется урывками, поэтому короткие звонки и сообщения от родных для бойца особенно ценны. В отпуска Федор пока приезжал только зимой, хотя признается, что очень хотел бы побывать дома летом.

Летом еще ни разу не был, очень хочется. Но в отпуске главное – семья. Иногда выезжаем куда-то, но чаще дома. Собаки у меня. позывной «Скорый»

На вопрос о наградах, полученных за время службы, Федор отвечает сдержанно: «Есть».

Отдельно боец поблагодарил волонтеров и всех жителей, которые помогают военнослужащим.

Всем волонтерам, всем неравнодушным людям – огромное спасибо. Мы все это ощущаем, все видим, как вы стараетесь, как помогаете. Мы, со своей стороны, не подведем. позывной «Скорый»

Также Федор передал слова поддержки сослуживцам и землякам, которые сейчас находятся на передовой, пожелав им здоровья, удачи и скорейшего возвращения домой.

Тем временем в Башкирии продолжается набор на контрактную службу в войска беспилотных систем. Сайт башбат.рф и горячая линия 122 теперь содержат актуальную информацию в том числе о главных преимуществах службы оператора БПЛА.

Жители Башкирии, желающие заключить контракт на оказание услуг в рамках СВО, могут задавать вопросы по единому справочному номеру военного ведомства страны по номеру 117, Ситуационного центра 122 или (347) 218-19-19, а также в офисах МФЦ «Мои документы». Номер пункта отбора (347) 248-29-31.

Также все ответы по вопросам контрактной службы в зоне СВО, о мерах социальной поддержки военнослужащих и членстве их семей есть на сайте башбат.рф, в чат-ботах в телеграме. Готовы разъяснить будущим бойцам условия службы по контракту и в военкомате по месту жительства или в проведении отбора по контракту Башкортостана в Уфе (ул. Революционная, 156).