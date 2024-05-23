В Уфе планируют расписать трамваи

Как сообщает пресс-служба администрации города, транспорт окрасят в яркие цвета в рамках проекта «Меморандум». Первый из таких передвижных арт-объектов уже можно встретить в столице республики. Трамвай №1008, курсирующий по маршруту №18, раскрасил художник из Челябинска Валентин Бобров. Источником вдохновения для автора послужил национальный ковер.