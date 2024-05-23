Нефтекамские полицейские трое суток собирали наркотики из тайников по всему городу

В Нефтекамске правоохранители в течение трех суток изымали наркотические вещества со 143 тайников, сообщает пресс-служба МВД по Башкирии. Несколько дней назад двое сотрудников ППС на одной из улиц города заметили подозрительного парня. Он что-то высматривал в своем телефоне и озирался по сторонам.

Полицейские подошли к нему, молодой человек начал сильно нервничать. Они провели досмотр. Задержанный – 19-летний житель Пермского края. При себе у него было шесть пакетиков с порошкообразным веществом, а в его телефоне обнаружены фотографии с координатами закладок на территории Нефтекамска, которые он уже успел разложить.

Всего следователи изъяли у парня 143 пакета с веществами в виде порошка. По результатам экспертизы, это были синтетические наркотики. Предварительно, молодой человек нашел работу в интернете. Сейчас он заключен под стражу.