Радий Хабиров рассказал о путешествиях по республике для пенсионеров

В однодневные бесплатные путешествия по республике в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм» в этом году отправятся 20 тысяч человек. Об этом сообщил Радий Хабиров. По данным Главы Башкортостана, с 2020 года программа охватила более 34 тыс. человек.
В рамках поездок по республике пенсионеры посещают достопримечательности и музеи, участвуют в мастер-классах. В планах властей – организовать не только однодневные путешествия «серебряных» туристов по Башкортостану и недельные – в Белоруссию, но и в Санкт-Петербург и Узбекистан.