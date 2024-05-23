Радий Хабиров рассказал о путешествиях по республике для пенсионеров

В однодневные бесплатные путешествия по республике в рамках программы «Башкирское долголетие. Туризм» в этом году отправятся 20 тысяч человек. Об этом сообщил Радий Хабиров. По данным Главы Башкортостана, с 2020 года программа охватила более 34 тыс. человек.