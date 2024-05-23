В Уфе прошел фестиваль-конкурс, посвященный здоровому питанию

В Уфе студенты ссузов и вузов делились рецептами блюд народов мира, отвечающих принципам здорового питания. Они представляли готовые изделия на фестивале свежих идей в аграрном университете. Жюри оценивало их пользу, сочетаемость ингредиентов, сложность приготовления, внешний вид, а также и правильную подачу блюд. Особое внимание уделялось здоровым десертам.

На другой площадке определяли лучшую научную разработку нового продукта питания. Это хлебные изделия, молочные продукты, полуфабрикаты, десерты, горячие блюда, низкобелковая продукция для больных фенилкетонурией. Фестиваль-конкурс проводят шестой раз. В нем участвуют не только студенты республиканских вузов и ссузов. Приезжают и ребята из Вавиловского университета г. Саратова.