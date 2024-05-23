К юбилею Уфы готовят 450-страничный фотоальбом

Новый взгляд на столицу республики. В Уфе идёт работа над 450-страничным альбомом к юбилею столицы на 450. Над фотокнигой трудятся сотрудники издания «Комсомольская правда». Идея создания родилась во время встречи руководства газеты с Главой Башкортостана. Фотосъёмка уже началась. Творческая группа говорит, что за эти дни успела полюбить Уфу.

Только за несколько дней работы фотохудожник сделал более 5 тыс. снимков. Придётся снимать ещё столько же. А в альбом войдут около 1,5 тыс. Поэтому выбрать лучшего из лучших тяжело. К тому же велика ответственность — уникальный альбом как фотоистория.