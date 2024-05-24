В Уфе ярмарка «Китап-байрам» открылась гашением почтового конверта

Конверты можно приобрести в почтовых отделениях Уфы и Республики Башкортостан, а также на стенде Почты России, который расположен в месте проведения международной ярмарки на Советской площади в Уфе. На этом же стенде можно поставить на конверты и открытки оттиск штемпеля «Китап-байрам» и отправить письмо по любому адресу. После завершения работы ярмарки оттиск специального штемпеля можно будет поставить на почтовых отправлениях в отделении Почты России 450000 в Уфе на ул. Ленина, 28. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания почты.