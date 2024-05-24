В Уфе ярмарка «Китап-байрам» открылась гашением почтового конверта

В честь масштабного книжного мероприятия «Китап-байрам» в Уфе Почта России выпустила особый конверт. Торжественное гашение конверта состоялось во время открытия книжной ярмарки на Советской площади.
В гашении приняли участие Глава Башкирии, председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и директор управления федеральной почтовой связи РБ Ленард Шафиков. Они поставили на конверты оттиск почтового штемпеля с информацией о международной ярмарке, также специально изготовленного к мероприятию. По традиции все участники гашения расписались на конвертах и сделали памятную фотографию с почтовой продукцией в руках.
Конверт имеет стандартную почтовую марку, стоимость которой соответствует тарифу на пересылку по России. Его тираж составляет 300 000 экземпляров, сообщил пресс-секретарь Почты России в Башкирии Борис Слуцкий.
Конверты можно приобрести в почтовых отделениях Уфы и Республики Башкортостан, а также на стенде Почты России, который расположен в месте проведения международной ярмарки на Советской площади в Уфе. На этом же стенде можно поставить на конверты и открытки оттиск штемпеля «Китап-байрам» и отправить письмо по любому адресу. После завершения работы ярмарки оттиск специального штемпеля можно будет поставить на почтовых отправлениях в отделении Почты России 450000 в Уфе на ул. Ленина, 28. Государственные знаки почтовой оплаты в России выпускает АО «Марка» — дочерняя компания почты.