Глава Башкирии на «Китап-байраме» подарил книги из личной библиотеки

Сегодня, 24 мая, состоялось торжественное открытие международной книжной ярмарки «Китап-байрам». Мероприятие стало точкой притяжение для книгоиздателей, писателей и просто любителей чтения со всей России.
В этом году на ярмарке представлены книги от 223 издательств из 18 регионов Российской Федерации, а также 6 стран ближнего зарубежья: Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
Главу Башкортостана на площадке первыми встретили выпускники уфимских школ, для которых сегодня прозвенел последний звонок. С одной из одиннадцатиклассниц Радий Хабиров станцевал школьный вальс.
Перед церемонией открытия Глава республики вместе с митрополитом Калужским и Боровским, членом Высшего Церковного Совета, председателем Издательского совета Русской православной церкви, Владыкой Климентом принял участие в креативном проекте «Литературная прививка». Радий Хабиров подарил две книги «Мастер и Маргарита» из своей домашней библиотеки детям из детского дома и написал им свои пожелания.
Здесь же на площадке проходят консультации психологов по развитию детей и улучшению детско-родительских отношений, организованы психологические игры, творческие мастерские по созданию сказок, разнообразные викторины для детей и их родителей.
Одна из интересных площадок — «Почта «Китап-байрам». В рамках акции посетители ярмарки могут отправить открытку с литературными строчками себе или своим родным и близким.
В почтовое обращение вышел художественный маркированный конверт, посвященный международной книжной ярмарке «Китап-байрам». На нем изображен логотип форума. Дополнительно к выпуску конверта изготовлен специальный штемпель с переводной датой. На рисунке — также логотип международной книжной ярмарки «Китап-байрам» и почтовый индекс отделения связи 450000, расположенного в Уфе в здании главпочтамта на улице Ленина, 28.
Радий Хабиров принял участие в церемонии гашения почтовой продукции.
Организаторы рассказали, что штемпель относится к постоянно действующим, не привязанным к определенному числу в календаре. Его можно поставить в любой день работы объекта почтовой связи.
Конверт выпустили тиражом в 300 тысяч экземпляров. Это сделано для того, чтобы уфимцы и гости столицы Башкортостана могли отправить письма, которые после гашения становятся не простыми почтовыми отправлениями, а настоящими филателистическими раритетами.
Радий Хабиров вместе с почетными гостями «Китап-байрама» посетил интерактивно-патриотическую зону и выставку, посвященную жизни Уфы в годы Великой Отечественной войны, Республиканского музея Боевой Славы. Директор музея Ильшат Утяев рассказал, что на ящиках-витринах экспонируются предметы, книги из фондов, на стендах посетители могут посмотреть фотографии тех лет с информацией о достижениях столицы Башкортостана в промышленности, образовании, медицине и культуре.
Для всех желающих проводится интерактивная игра «Кубы истории». При сборе кубов выстроится изображение, на одном из них участники интерактива найдут QR-код, который поможет «оживить» кадры истории. Всего задействовано три разных темы: одна посвящена Отечественной войне 1812 года, а именно «северным амурам» — кадры из анимационного фильма «Северные Амуры», вторая — «Родина-мать» — кадры Великой Отечественной войны и третья — ролик самого музея Боевой Славы.
Глава республики также осмотрел продукцию издательств. Свои книжные новинки представили издательства из 18 регионов Российской Федерации, а также 6 стран ближнего зарубежья: Беларуси, Азербайджана, Узбекистана, Таджикистана, Казахстана и Кыргызстана.
Съемочная группа «КиноДети», которая учится снимать короткометражное кино в городе Уфе, встретила Главу региона и пригласила в шатер «Уфа — 450». Дети школы Александра Просыпина, Айгиз Аккулов, Сафина Галимова и Мирон Кирин предложили запечатлеть момент вскрытия капсулы времени 12 июня и заложить новую капсулу 31 августа с пожеланиями Главы республики для будущего поколения на 500-летие Уфы.
Фото: Юлай Каримов.