Радий Хабиров выступил на открытии книжной ярмарки «Китап-байрам»

В Уфе прошло торжественное открытие II Международной книжной ярмарки «Китап-байрам». С приветственным словом выступил Радий Хабиров. Он отметил, что в прошлом году мероприятие имело большой успех среди жителей и гостей столицы. Поэтому было решено, что оно станет ежегодным.

Во время осмотра локаций ярмарки Глава Башкортостана оставил послание в одной из своих любимых книг – романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

Написал прежде всего, как ни удивительно, «Это книга про любовь». Без любви ничего не бывает. Любовь – это не только любовь мужчины и женщины, это и любовь к Родине, любовь к работе, друзьям, к своей жизни, к себе самому. И мне что еще нравится: она довольно историографична. Понятно, что здесь не все события подлинны, как написано в книге. Но они все равно в привязке к тем интересным, неведомым нам событиям, которые происходили много лет назад.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году книжный праздник стал еще масштабнее. Участие в нем примут более 230 издательств из шести стран и 18 регионов России. Впервые публике представят несколько книг. Например, сборник рассказов под названием «СВОими глазами. Страницы спецоперации». Её авторами выступили башкирские журналисты.

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