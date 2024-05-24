Радий Хабиров выступил на открытии книжной ярмарки «Китап-байрам»

Написал прежде всего, как ни удивительно, «Это книга про любовь». Без любви ничего не бывает. Любовь – это не только любовь мужчины и женщины, это и любовь к Родине, любовь к работе, друзьям, к своей жизни, к себе самому. И мне что еще нравится: она довольно историографична. Понятно, что здесь не все события подлинны, как написано в книге. Но они все равно в привязке к тем интересным, неведомым нам событиям, которые происходили много лет назад.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан