Радий Хабиров выступил на открытии книжной ярмарки «Китап-байрам»

В Уфе прошло торжественное открытие II Международной книжной ярмарки «Китап-байрам». С приветственным словом выступил Радий Хабиров. Он отметил, что в прошлом году мероприятие имело большой успех среди жителей и гостей столицы. Поэтому было решено, что оно станет ежегодным.
Во время осмотра локаций ярмарки Глава Башкортостана оставил послание в одной из своих любимых книг – романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
В этом году книжный праздник стал еще масштабнее. Участие в нем примут более 230 издательств из шести стран и 18 регионов России. Впервые публике представят несколько книг. Например, сборник рассказов под названием «СВОими глазами. Страницы спецоперации». Её авторами выступили башкирские журналисты.