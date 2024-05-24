Радий Хабиров поздравил выпускников Башкирии с последним звонком

Последний звонок сегодня прозвенел для более чем 15 тысяч старшеклассников республики. В каждой школе региона прошли торжественные мероприятия для выпускников. Праздник для столичных девушек и юношей состоялся в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау».

Выпускники станцевали все вместе гранд-вальс «Уфимские липы» на музыку Рима Хасанова, приуроченный к 450-летию города. С праздником молодежь Башкортостана поздравил Радий Хабиров и поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживали детей весь школьный этап.

Кто-то из вас уедет, поступит в вузы в других регионах. Но вы должны всегда знать, что мы вас в Башкортостане всегда очень ждем и всегда верим, что вы приедете и будете развивать Башкортостан. Вы потом будете управлять республикой, работать и развивать ее. Мира вам, дорогие друзья, удачи, любви и всего самого хорошего в вашей уже новой, немножко взрослой жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
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