Радий Хабиров поздравил выпускников Башкирии с последним звонком

Кто-то из вас уедет, поступит в вузы в других регионах. Но вы должны всегда знать, что мы вас в Башкортостане всегда очень ждем и всегда верим, что вы приедете и будете развивать Башкортостан. Вы потом будете управлять республикой, работать и развивать ее. Мира вам, дорогие друзья, удачи, любви и всего самого хорошего в вашей уже новой, немножко взрослой жизни.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан