Радий Хабиров поздравил выпускников Башкирии с последним звонком

Последний звонок сегодня прозвенел для более чем 15 тысяч старшеклассников республики. В каждой школе региона прошли торжественные мероприятия для выпускников. Праздник для столичных девушек и юношей состоялся в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау».
Выпускники станцевали все вместе гранд-вальс «Уфимские липы» на музыку Рима Хасанова, приуроченный к 450-летию города. С праздником молодежь Башкортостана поздравил Радий Хабиров и поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживали детей весь школьный этап.