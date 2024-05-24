В Башкирии начался сбор тепличного урожая

В Краснокамском районе в тепличном хозяйстве начался сбор урожая. Это одно из передовых предприятий и обеспечивает район свежими огурцами практически круглый год. На сегодняшний день собрано почти 88 тонн урожая.

Первые партии уже отгрузили на оптовые базы городов Нефтекамск, Уфа и Екатеринбург. Чтобы это было возможным, посев начали ещё в начале января. Нынешней зимой из-за сильных морозов, которые доходили здесь до 48 градусов, газовые котлы работали на всю мощность. Поэтому сейчас решили провести реконструкцию.