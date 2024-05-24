В Уфе проходит VI съезд Собора русских Башкортостана

Находясь в самом сердце Евразии, мы уважаем и развиваем традиции, культуру славянских, тюркских, финно-угорских и других народов. Веками мы жили рядом, вместе трудились, в судьбоносные времена вместе вставали на защиту Отечества. Межнациональные мир и согласие – главное наследие наших предков. Мы сильны взаимным уважением, готовностью в трудные времена сообща преодолевать любые испытания. Вместе с Всемирным курултаем башкир, Конгрессом татар, Канашем чувашей, другими национально-культурными организациями вы отстаиваете наши традиционные ценности. Именно они – основа единства и духовной силы многонационального народа России.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан