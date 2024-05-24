В Уфе проходит VI съезд Собора русских Башкортостана

Участие в пленарном заседании принял глава республики Радий Хабиров. Межнациональная дружба в регионе, поддержка СВО, реализуемые проекты, итоги работы за предыдущий период и планы на будущее. Радий Хабиров подчеркнул важную роль деятельности общественной организации в регионе.
Радий Хабиров вручил госнаграды республики наиболее активным членам общественной организации, более 10 человек были удостоены почетных званий. На площадке перед государственным концертным залом «Башкортостан» также проходит фестиваль «Славяне ХХI века». Здесь можно увидеть выставку ремесленников, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах. Кроме того, с результатами работы Собора русских можно было ознакомиться на специальной выставке в фойе здания.