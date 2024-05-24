Патриарх Кирилл передал Башкирии копию древнейшего Евангелия

Об этом в своих социальных сетях рассказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Факсимильное издание Остромирова Евангелия является древнейшей рукописью XI века. Это крупнейший памятник культуры мирового значения.

Радий Хабиров отметил, что оригинал рукописи хранится в Российской национальной библиотеке в Санкт-Петербурге. Известно, что Евангелие передадут на хранение в Евразийский музей кочевых цивилизаций, который совсем скоро откроется в Чишминском районе республики.