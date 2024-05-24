В Уфе прошёл первый день ярмарки «Китап-байрам»

В Национальный музей Башкортостана передали копию Евангелия XI века. Телеведущая Оксана Фёдорова презентовала книги о героях Великой Отечественной войны. А Радий Хабиров подарил любимый роман детскому дому. Так прошел первый день международной книжной ярмарки «Китап-байрам», которая уже во второй раз стартовала на Советской площади Уфы.
300 тыс. конвертов с символикой «Китап-байрам» выпустила «Почта России». Но само мероприятие уже вышло за пределы страны. Год назад первая книжная ярмарка имела успех. А в этот раз готова собрать еще больше оваций.
Одним из первых гостей встречает шатер «Литературная прививка». Здесь гостям предлагают подарить книгу ребенку из детского дома. В акции принял участие и Радий Хабиров. Он подписал два издания одного из своих любимых произведений — романа Булгакова «Мастер и Маргарита».
В этом году заявок на участие в ярмарке втрое больше, чем в предыдущем. Свои книги привезли более двухсот тридцати издательств. Одна из целей ярмарки — повысить интерес к чтению у подрастающего поколения. Детской литературы здесь предостаточно: учебники, приключенческие рассказы и, конечно же, сказки представлены на разных языках.
С активностями книжной ярмарки ознакомилась и Каринэ Хабирова. Для детей здесь организовали интерактивные развивающие игры, учебную площадку и мастер-классы. А многие малыши были рады встретить ведущую любимой передачи Оксану Федорову.
Телеведущая приехала в Уфу не с пустыми руками. Она презентовала книги «Женщины — кавалеры Ордена Славы» и «Маленькие герои большой войны». В них — малоизвестные, но реальные истории участников Великой Отечественной войны, подвиги женщин и детей. Военной тематике посвящено и первое издание сборника рассказов под названием «Своими глазами. Страницы спецоперации». Его авторами выступили башкирские журналисты.
Есть и поистине уникальные издания. Если в прошлом году в Башкортостан привезли рукописную копию Священного Корана Османа, то в этот раз экспозицию Национального музея республики пополнит копия Остромирова Евангелия.
Встречи с авторами книг, литературные конкурсы, показ спектаклей и фильмов по известным произведениям — программа насыщенная. Впереди еще два дня книжного праздника. И они обещают быть еще ярче.