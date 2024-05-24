В Уфе прошёл первый день ярмарки «Китап-байрам»

В Национальный музей Башкортостана передали копию Евангелия XI века. Телеведущая Оксана Фёдорова презентовала книги о героях Великой Отечественной войны. А Радий Хабиров подарил любимый роман детскому дому. Так прошел первый день международной книжной ярмарки «Китап-байрам», которая уже во второй раз стартовала на Советской площади Уфы.

300 тыс. конвертов с символикой «Китап-байрам» выпустила «Почта России». Но само мероприятие уже вышло за пределы страны. Год назад первая книжная ярмарка имела успех. А в этот раз готова собрать еще больше оваций.

Одним из первых гостей встречает шатер «Литературная прививка». Здесь гостям предлагают подарить книгу ребенку из детского дома. В акции принял участие и Радий Хабиров. Он подписал два издания одного из своих любимых произведений — романа Булгакова «Мастер и Маргарита».

Удивительно, как ни странно, эта книга про любовь. И я всегда говорю, что без любви ничего не бывает. Любовь — это не только любовь мужчины и женщины: любовь к родине, работе, к друзьям, к своей жизни, к себе самому. Что мне очень нравится, она довольно историкографична. Понятно, что здесь не все события подлинно описываются, но они все равно в привязке к тем интересным, неведомым нам точно событиям, которые происходили много лет назад. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В этом году заявок на участие в ярмарке втрое больше, чем в предыдущем. Свои книги привезли более двухсот тридцати издательств. Одна из целей ярмарки — повысить интерес к чтению у подрастающего поколения. Детской литературы здесь предостаточно: учебники, приключенческие рассказы и, конечно же, сказки представлены на разных языках.

С активностями книжной ярмарки ознакомилась и Каринэ Хабирова. Для детей здесь организовали интерактивные развивающие игры, учебную площадку и мастер-классы. А многие малыши были рады встретить ведущую любимой передачи Оксану Федорову.

О пользе чтения, наверное, можно перечислять бесконечно. Это раскрывает нашу душу, обогащает наш внутренний мир, расширяет наш кругозор, пополняет словарный запас, формирует нейронные связи новые, удлиняет нашу жизнь мозговая деятельность. Книги учат нас мыслить, книги учат нас общаться друг с другом, книги учат нас коммуникации, терпению, любви. Оксана Фёдорова, телеведущая

Телеведущая приехала в Уфу не с пустыми руками. Она презентовала книги «Женщины — кавалеры Ордена Славы» и «Маленькие герои большой войны». В них — малоизвестные, но реальные истории участников Великой Отечественной войны, подвиги женщин и детей. Военной тематике посвящено и первое издание сборника рассказов под названием «Своими глазами. Страницы спецоперации». Его авторами выступили башкирские журналисты.

Здесь собраны рассказы о подвигах наших героев, которые поехали на СВО из Башкортостана. Также рассказывается о переживаниях близких и родных, которые находятся в тылу, и о буднях наших ребят. Эльмира Хайритдинова, руководитель издательства «Китап»

Есть и поистине уникальные издания. Если в прошлом году в Башкортостан привезли рукописную копию Священного Корана Османа, то в этот раз экспозицию Национального музея республики пополнит копия Остромирова Евангелия.

Я хочу всем сказать, что 6 июля мы открываем первую очередь визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. И там у всех будет возможность увидеть в экспозиции и Коран Османа, который был в прошлом году подарен нашему музею, и это замечательное Евангелие. Поэтому спасибо большое, это очень яркий и очень нужный замечательный подарок. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан