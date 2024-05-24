В Уфе проходит VI съезд Собора русских Башкирии

Межнациональное согласие — главное наследие наших предков. Башкортостан является в этом деле примером. Сегодня в Уфе прошел шестой съезд Собора русских Башкортостана. Участие в пленарном заседании принял глава республики Радий Хабиров. На площадке перед государственным концертным залом «Башкортостан» прошел фестиваль «Славяне XXI века». Фольклорное событие посвящено Дню славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая по всей стране.
Хоровод — символ дружбы и единения. И пройти мимо никак нельзя. На фестивале «Славяне 21 века» фольклорные коллективы зазывали всех взяться за руки и принять участие в играх. Таким образом, в круге оказывались люди разных национальностей. Они узнавали, что хоровод водят несколькими способами. А сам он символизирует солнце и вместе с тем самые чистые и благие намерения.
Услышать, как поют старинные песни фольклорные коллективы под аккомпанемент народных инструментов, поучаствовать в мастер-классах и даже постичь азы искусства звонаря. Настоящий праздник щедрой русской души. И, как отмечают делегаты съезда, это далеко не все характеристики народа.
Народы в стране сильны взаимоуважением и дружбой. В этом единстве особую скрепляющую роль играет русская культура — надёжный духовный фундамент для республики и России, отметил в своем выступлении Глава Башкортостана.
Общественная организация ведет активную работу в самых разных направлениях, участвует в грантовых проектах. Также занимается поддержкой участников СВО.
В ходе съезда подвели итоги работы за предыдущий период и определили планы на будущее. В торжественной обстановке Радий Хабиров вручил госнаграды наиболее активным членам общественной организации, более 10 человек были удостоены почетных званий.