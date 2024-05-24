В Уфе проходит VI съезд Собора русских Башкирии

Межнациональное согласие — главное наследие наших предков. Башкортостан является в этом деле примером. Сегодня в Уфе прошел шестой съезд Собора русских Башкортостана. Участие в пленарном заседании принял глава республики Радий Хабиров. На площадке перед государственным концертным залом «Башкортостан» прошел фестиваль «Славяне XXI века». Фольклорное событие посвящено Дню славянской письменности и культуры, который отмечают 24 мая по всей стране.

Хоровод — символ дружбы и единения. И пройти мимо никак нельзя. На фестивале «Славяне 21 века» фольклорные коллективы зазывали всех взяться за руки и принять участие в играх. Таким образом, в круге оказывались люди разных национальностей. Они узнавали, что хоровод водят несколькими способами. А сам он символизирует солнце и вместе с тем самые чистые и благие намерения.

Услышать, как поют старинные песни фольклорные коллективы под аккомпанемент народных инструментов, поучаствовать в мастер-классах и даже постичь азы искусства звонаря. Настоящий праздник щедрой русской души. И, как отмечают делегаты съезда, это далеко не все характеристики народа.

Народы в стране сильны взаимоуважением и дружбой. В этом единстве особую скрепляющую роль играет русская культура — надёжный духовный фундамент для республики и России, отметил в своем выступлении Глава Башкортостана.

Находясь в самом сердце Евразии, мы уважаем и развиваем традиции, культуру славянских, тюркских, финно-угорских и других народов. Веками мы жили рядом, вместе трудились, в судьбоносные времена вместе вставали на защиту Отечества. Межнациональный мир и согласие – главное наследие наших предков. Мы сильны взаимным уважением, готовностью в трудные времена сообща преодолевать любые испытания. Вместе со Всемирным курултаем башкир, Конгрессом татар, Канашом чувашей, другими национально-культурными организациями вы отстаиваете наши традиционные ценности. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Общественная организация ведет активную работу в самых разных направлениях, участвует в грантовых проектах. Также занимается поддержкой участников СВО.

В ходе съезда подвели итоги работы за предыдущий период и определили планы на будущее. В торжественной обстановке Радий Хабиров вручил госнаграды наиболее активным членам общественной организации, более 10 человек были удостоены почетных званий.