Стало известно, сколько школьников отметили последний звонок в Башкирии

Последний звонок сегодня прозвенел для более чем 15-ти тысяч старшеклассников республики. В каждой школе региона прошли торжественные мероприятия для выпускников. Праздник для столичных девушек и юношей состоялся в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау». С последним звонком молодежь Башкортостана поздравил Радий Хабиров.

Точно также 11 лет назад они поднимались по этой лестнице, чтобы впервые сесть за парты. Выпускники гимназии имени Газиза Альмухаметова устроили целый концерт для учителей и родителей. Годы репетиций сделали их настоящими артистами.

Не обошлось без школьного вальса и в центре образования № 35. Время пролетело быстро для родителей и учителей от момента, когда эти подростки были семилетками. Сами же старшеклассники подустали и отмечают, что особенно сложным был последний год. Самый же массовый вальс уфимские старшеклассники станцевали в амфитеатре Конгресс-холла «Торатау».

Издалека их заметно по белым фартукам и ленточкам наперекосяк. К слову, от тренда красных повязок давно отошли, и на выпускниках ленты разных цветов. К такому массовому танцу с участием почти 4,5 тысяч детей заранее готовились, чтобы в унисон попрощаться со школой.

С праздником молодежь Башкортостана поздравил Радий Хабиров и поблагодарил учителей и родителей, которые поддерживали детей весь школьный этап. Руководитель региона отметил, перед собой он ставит задачи обеспечить в республике комфортную жизнь.

Вы всегда должны помнить, что мы вас очень ждём и верим, что вы приедете и будете развивать родной Башкортостан. Когда-то мы уйдём с этой площадки, и вы займёте наши места — будете управлять республикой. А мы вам в этом доверимся. Удачи и всего самого хорошего в вашей новой, уже взрослой жизни. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для своих соцсетей Радий Хабиров попросил сделать селфи с молодежью. Кто знает, может, на этой фотографии и те, кто встанет у руля республики много лет спустя. От танца не удержался и руководитель региона — глава республики пригласил на вальс выпускницу на Советской площади.