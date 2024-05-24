В Башкирии планируют добывать медно-цинковую руду

В Хайбуллинском районе начинается реализация одного из крупнейших в стране проектов по добыче медно-цинковой руды. Новое производство организуют рядом с селом Подольск. Для его жителей уже начали строить новое жильё, куда они смогут переехать в ближайшее время. Причём на выбор предложат квартиры, частные дома либо выкуп прежних квадратных метров. С ходом подготовки к масштабной стройке ознакомился заместитель руководителя администрации главы региона Азат Бадранов. Он также провёл заседание межведомственной комиссии по недропользованию, где обсудили текущую ситуацию с добывающими компаниями, ремонт дорог и строительство социальных объектов.

Хайбуллинский район — степная и одна из наиболее засушливых частей республики. Что, однако, не мешает муниципалитету быть в лидерах по объему налогов и привлеченных инвестиций. Львиная доля — за счёт добывающих компаний. Главное богатство района — медь, а также цинк и золото. С разработкой этих ископаемых связана и основная проблема — разбитые дороги и мосты, которые разрушаются под весом груженых машин.

Чтобы бороться с большегрузами, в районе по поручению Радия Хабирова установили пункты весовых контролей. Ну а в ходе межведомственной комиссии первый замруководителя администрации главы региона Азат Бадранов дал поручение блоку транспорта и строительства почаще решать вопросы с ремонтом проблемных участков, выезжая непосредственно на места. Пристальное внимание власти направят и на восстановление моста через реку Таналык рядом с селом Новый Зирган, имеющему ключевое значение.

Второй вопрос, который займет больше времени, но он более системный, это вопрос дороги через село Новый Зирган, там разрушен мост, необходимо его восстановить, и все недропользователи об этом говорят, если бы этот мост был, то дорога, по большому счету, объездная, обходит много деревень. Проектирование и деньги на этот мост, насколько мне известно, уже выделены, будем заниматься ускорением этих процессов. Азат Бадранов, первый заместитель руководителя администрации Главы Республики Башкортостан по внутренней политике

Не только размером ущерба измеряется деятельность недропользователей. Руководство Бурибаевского ГОКа отчиталось о проводимой работе по рекультивации земель и строительстве соцучреждений. Как отметили в Росприроднадзоре, доклад, конечно, красивый, но цифры расходятся с официальной отчётностью.

За ту информацию, которую руководитель говорит с трибуны, он не несет ответственности, а в соответствии со статотчетностью, которую он предоставляет в Росприроднадзор, он несет административную ответственность. Если мы увидим, что дела расходятся со словами, мы можем привлечь и к уголовной ответственности, и подсчитать ему ущерб. Роман Болотов, руководитель Южно-уральского межрегионального управления Росприроднадзора

На территории Хайбуллинского района реализуют крупнейший инвестпроект страны — освоение Подольского медно-цинкового месторождения. Здесь планируют добывать порядка 9 млн тонн руды в год. Однако жителей населенного пункта придется переселить.

Как заявляет инвестор, переселять жителей Подольска будут по принципу один к одному. Тем, кто жил в квартирах, предложат жилье в многоквартирных домах, а вот владельцам частных домов предложат такую альтернативу. Квадратные метры обещают на выбор как в райцентре, так и в новом поселке Подольск-2, который намерены возвести неподалеку.

В селе Акьяр уже подготовили стройплощадку, на которой возведут четыре трехэтажных дома. Жилье, по словам представителей недропользователя, будет лучше того, где сейчас живут жители Подольска.

Дома предусматривают полностью инженерное обеспечение: газоснабжение, водоснабжение и отведение, и теплоснабжение от индивидуальных котлов. Владимир Рожков, главный специалист по инжинирингу службы управления проектами «Башмеди»

Это и рабочие места сейчас открываются, я думаю, что и для молодежи найдется здесь работа в эти дни, приток рабочей силы будет, и наши смогут устроиться. Мне кажется, всё это только продлевает жизнь поселку, все эти новшества, стройки и т. д. Лариса Гизулина, жительница с. Подольск

О переселении Подольска говорят уже с 80-х годов. Сейчас проект на финальной стадии. Но всё равно уйдет не один год. И на этот период власти будут создавать для жителей комфортные условия. В ближайшее время, например, по поручению Радия Хабирова построят модульный дом культуры. Финансирование внебюджетное, от компании «Башмедь».

Решили все-таки упор сделать на ремонт, чтобы люди почувствовали сегодня комфортные условия проживания. Поэтому по поручению главы республики в 20-м году мы капитально отремонтировали школу, в 21-м — детсад, в этом году в детсаду также запланированы работы по отоплению и обшивке. Рустам Шарипов, глава администрации Хайбуллинского района