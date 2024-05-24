В Башкирии планируют добывать медно-цинковую руду

В Хайбуллинском районе начинается реализация одного из крупнейших в стране проектов по добыче медно-цинковой руды. Новое производство организуют рядом с селом Подольск. Для его жителей уже начали строить новое жильё, куда они смогут переехать в ближайшее время. Причём на выбор предложат квартиры, частные дома либо выкуп прежних квадратных метров. С ходом подготовки к масштабной стройке ознакомился заместитель руководителя администрации главы региона Азат Бадранов. Он также провёл заседание межведомственной комиссии по недропользованию, где обсудили текущую ситуацию с добывающими компаниями, ремонт дорог и строительство социальных объектов.
Хайбуллинский район — степная и одна из наиболее засушливых частей республики. Что, однако, не мешает муниципалитету быть в лидерах по объему налогов и привлеченных инвестиций. Львиная доля — за счёт добывающих компаний. Главное богатство района — медь, а также цинк и золото. С разработкой этих ископаемых связана и основная проблема — разбитые дороги и мосты, которые разрушаются под весом груженых машин.
Чтобы бороться с большегрузами, в районе по поручению Радия Хабирова установили пункты весовых контролей. Ну а в ходе межведомственной комиссии первый замруководителя администрации главы региона Азат Бадранов дал поручение блоку транспорта и строительства почаще решать вопросы с ремонтом проблемных участков, выезжая непосредственно на места. Пристальное внимание власти направят и на восстановление моста через реку Таналык рядом с селом Новый Зирган, имеющему ключевое значение.
Не только размером ущерба измеряется деятельность недропользователей. Руководство Бурибаевского ГОКа отчиталось о проводимой работе по рекультивации земель и строительстве соцучреждений. Как отметили в Росприроднадзоре, доклад, конечно, красивый, но цифры расходятся с официальной отчётностью.
На территории Хайбуллинского района реализуют крупнейший инвестпроект страны — освоение Подольского медно-цинкового месторождения. Здесь планируют добывать порядка 9 млн тонн руды в год. Однако жителей населенного пункта придется переселить.
Как заявляет инвестор, переселять жителей Подольска будут по принципу один к одному. Тем, кто жил в квартирах, предложат жилье в многоквартирных домах, а вот владельцам частных домов предложат такую альтернативу. Квадратные метры обещают на выбор как в райцентре, так и в новом поселке Подольск-2, который намерены возвести неподалеку.
В селе Акьяр уже подготовили стройплощадку, на которой возведут четыре трехэтажных дома. Жилье, по словам представителей недропользователя, будет лучше того, где сейчас живут жители Подольска.
О переселении Подольска говорят уже с 80-х годов. Сейчас проект на финальной стадии. Но всё равно уйдет не один год. И на этот период власти будут создавать для жителей комфортные условия. В ближайшее время, например, по поручению Радия Хабирова построят модульный дом культуры. Финансирование внебюджетное, от компании «Башмедь».
По-прежнему в фокусе внимания властей и строительство железнодорожной ветки Сибай — Подольск — Сара. Она поможет перехватить грузовые потоки и сберечь автомобильные дороги. Сейчас власти занимаются ее проектированием, а также поиском финансирования, часть из которого будет из внебюджетных средств. Что касается текущих поручений, контроль за их исполнением будет идти на регулярной основе. По словам Азата Бадранова, через месяц межведомственная комиссия соберется на территории Хайбуллинского района снова.