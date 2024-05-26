Глава района Башкирии опроверг информацию о межнациональном конфликте

Сегодня «разгоняется» видео и высказывания о том, что происходит инцидент на территории Илишевсакого района на межнациональной почве. Поясняю, сегодня на территории района, в том числе на территории села Верхнеяркеево каких-либо инцидентов нет, разбирательств, драк и так далее. Данное видео снято более недели тому назад — конфликт произошел на бытовой почве в кафе в селе Верхнеяркеево на фоне распития алкогольных напитков. С этим кафе и предпринимателем ведется профилактическая работа. Совместо с сотрудниками отдела внутренних дел, администрации района проводим профилактические мероприятия. Обстановка спокойная, каких-либо инцидентов нет.

Ильдар Мустафин, глава Илишевского района Башкирии