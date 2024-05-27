В Башкирии пожарный извещатель спас от беды троих человек

Накануне в экстренные службы поступило сообщение о том, что в селе Яшерганово в Стерлибашевском районе горит дом.

По данным пресс-службы Госкомитета республики по ЧС, информация о пожаре поступила от внука, который приехал погостить к 75-летней бабушке. С его слов, его разбудил сигнал пожарного извещателя.

Он сразу же побежал на звук и обнаружил, что в котельной начался пожар. Мужчина эвакуировал из дома своих бабушку и брата, а затем вызвал пожарных.

Никто не пострадал. Предварительная причина пожара – аварийная работа электрооборудования.