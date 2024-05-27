В водоемы Башкирии запустили стерлядь

В реку Белую запустили более 22 тыс. молоди стерляди. Рыбок привезли в Бирский район из Московской области. Их разведением занимается организация, которая работает в области восстановления водных биоресурсов. Каждая молодь стерляди весит от трех до пяти граммов, а общий вес составил порядка 96 килограммов.
В республику ее доставили спецтранспортом и при помощи гофрированной трубы выпустили осваивать Белую. Процесс контролировали представители Росрыболовства, Министерства природопользования и экологии, депутаты Госдумы.
В год в реку Белую выпускается порядка 200 тыс. штук молоди рыб. Помимо этого, зарыбление производят и в других реках и водоемах.