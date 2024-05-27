В водоемы Башкирии запустили стерлядь

В реку Белую запустили более 22 тыс. молоди стерляди. Рыбок привезли в Бирский район из Московской области. Их разведением занимается организация, которая работает в области восстановления водных биоресурсов. Каждая молодь стерляди весит от трех до пяти граммов, а общий вес составил порядка 96 килограммов.

В республику ее доставили спецтранспортом и при помощи гофрированной трубы выпустили осваивать Белую. Процесс контролировали представители Росрыболовства, Министерства природопользования и экологии, депутаты Госдумы.

Также выпускается у нас щука, буквально недавно мы провели совещание с руководством Росрыболовства России. Планируем на следующий год выпуск рыбы на озере Талкас в Баймакском районе. Зариф Байгускаров, депутат Государственной Думы Российской Федерации