В Уфимском институте искусств учится талантливая студентка с ОВЗ

Нет людей с ограниченными возможностями — есть люди с разными способностями. В Уфимском институте искусств учится незрячая студентка. Лилия Ханипова из Татарстана не видит этот мир с самого рождения, но прекрасно его слышит. Девушка не только прекрасно поет, но и виртуозно играет на фортепиано.

Девушка с уникальным слухом может сыграть любую мелодию на пианино. Лилия Ханипова из Набережных Челнов с детства не может видеть. Она уже была рождена незрячей, но это не мешает ей жить музыкой. Игра на фортепиано стала способом общения с большим миром.

Отсутствие зрительного восприятия компенсируется тем, что Лилия потрясающе тонко различает звуки. Талант рассмотрели родители и привели дочь в музыкальную школу. Там педагоги не признали способности девочки, однако позже она доказала, что даже отсутствие зрения — не помеха. Играть на фортепиано ей помогают ноты по системе Брайля. Сейчас Лилия учится на третьем курсе института искусств по специальности «композиция».

Восходящая звезда уже участвовала в крупных культурных событиях. Лилия Ханипова — лауреат российских и международных состязаний по вокалу. В 2022 году девушка выиграла в телевизионном конкурсе «Башкорт йыры» в номинации «Открытие года».

Сейчас девушка проходит дополнительное обучение в институте по вокалу. Лилия попала в группу к ребятам из Китая. Сокурсники поддерживают её во всём, вместе ходят на учебу. А она помогает им учить русский язык.

Лиля очень удивительная девушка. Мне нравится с ней учиться и общаться. Когда нам что-то непонятно по нотам, она старается объяснить. А ещё помогает нам выучить русский язык. Ши Ю, одногруппник Лилии Ханиповой

Поддерживают Лилию и восхищаются ею и педагоги. Она легко справляется со всеми поставленными задачами.