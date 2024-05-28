Через неделю в уфимских маршрутках повысят стоимость проезда

В маршрутных автобусах Уфы стоимость проезда будет увеличена. Об этом сообщают частные перевозчики ООО «Уфимские автобусные линии», ООО «ПАН АВТО», ИП Батыров Ф.Ф., ООО «Альянс СКД», ООО «Арбат +» и Инженерный центр «Техника».

По информации пресс-службы столичной администрации, стоимость поездки в общественном транспорте подрастет из-за увеличения цен на горюче-смазочные материалы, запчасти и услуги автосервисов. Кроме того, выросли и лизинговые платежи.

Так, с 3 июня одна поездка обойдется в 41 рубль наличными или по карте (банковской и «Алга») на маршрутах №209, №211, №212, №221, №225, №228, №229, №230, №232, №235, №243, №249, №262к, №266, №270, №55с.

Стоимость проезда составит 40 рублей наличными либо по карте (банковской и «Алга») на маршрутах №227, №244, №218, №257к.

За проезд на маршруте №207 придется отдать 45 рублей наличными или по карте (банковской и «Алга»).