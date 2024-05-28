Лето в России будет аномально жарким и дождливым

Количество осадков для всех регионов останется в пределах климатической нормы. Но в сравнении с 2023 годом нас ждут сильные изменения. Например, в Казани выпадет в четыре раза больше дождей, в Уфе и Перми – примерно в три раза, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге – в два раза.