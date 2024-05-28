Лето в России будет аномально жарким и дождливым

Для большей части территории нашей страны специалисты «Яндекс.Погоды» предсказывают превышение средних многолетних температур. Особенно это касается южных областей как европейской, так и азиатской части России, района Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае и Приморья.
Наиболее заметные климатические отклонения прогнозируют во Владивостоке и Сочи. А в некоторых субъектах синоптики обещают холодную аномалию – это коснется Ненецкого автономного округа, а также севера Архангельской области и Республики Коми.
Количество осадков для всех регионов останется в пределах климатической нормы. Но в сравнении с 2023 годом нас ждут сильные изменения. Например, в Казани выпадет в четыре раза больше дождей, в Уфе и Перми – примерно в три раза, в Челябинске, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге – в два раза.